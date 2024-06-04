نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لبوركينا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

انضم عمر كمال لاعب النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر بدلا من المصاب أحمد فتوح، وشارك في جزء من تدريبات الفريق.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والاستاذ عامر حسين واللواء حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.