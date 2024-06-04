نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد عمر كمال يكشف حقيقة الخلافات بين نجله وحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب والد اللاعب عمر كمال عبدالواحد عن سعادته بانضمام نجله عمر إلى صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن.



قال كمال عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية في برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أشكر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لحرصهم على مصلحة الفريق".



وأضاف: "لا يوجد أزمة بين عمر كمال وحسام حسن والأمور تسير بشكل جيد".



تابع: "اتمنى الشفاء العاجل لأحمد فتوح والعودة سريعا للملاعب".



واختتم تصريحاته: "مصر قادرة على تحقيق الفوز امام بوركينا فاسو".