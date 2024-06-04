نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن رحيل ديفيد ديفيز.. ويكشف موقف أوجستي بوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،عن رحيل المدرب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء.



وقال الدماطي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ديفيد ديفيز تلقى عرضًا من الدوري الروماني بالفعل وأبلغ النادي برحيله".



وشدد: "لا يوجد أي حديث بشأن أوجستي بوش مدرب السلة عن الأهلي بنهاية الموسم مثلما تردد، المدرب مستمر معنا ويستعد لنهائي دوري السوبر".



واختتم الدماطي حديثه قائلا: "في نهاية الموسم سيكون هناك تقييم لأوجستي مثلما يتم تقييم كل الألعاب والمدربين، لكن أوجستي حقق مع الأهلي بطولات هذا الموسم وفاز بكل شيء الموسم الماضي".