سيد عبدالحفيظ يكشف عن منصب جديد لـ محمد الشناوي في الاهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، عن منصب جديد لـ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء مستقبلًا.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي إبراهيم فايق: "محمد الشناوي هو الأنسب لمنصب مدير الكرة في النادي الأهلي بعد الاعتزال".

وكان سيد عبدالحفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وتولى خالد بيبو المهمة بدلًا منه.

وأضاف عبدالحفيظ: "اللاعب الوحيد الذي لم أخصم منه ماليًا في النادي الأهلي طوال فترة عملي كان عمرو السولية".

واستكمل: "ممكن لو عرفت إن في لاعب غلط أو عمل حاجه وروحت سألت اللاعب انت عملت كذا أو كنت في المكان الفلاني وأنا مش معايا دليل قوي ضده وقالي لا اطنش بس لو اتأكدت بعد كده العقوبه هتبقي الضعف".