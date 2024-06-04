نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي القرن أمام الزمالك الأغلى في مسيرتي وأتمنى مساندة رمضان صبحي.. أبرز تصريحات سيد عبدالحفيظ مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أراءه في لاعبي القلعة الحمراء، وعن حقيقة رفضه لمنصب مدير منتخب مصر.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" لم أرفض منصب مدير منتخب مصر لأنه لم يعرض عليا".



وتابع: "محمد الشناوي الأنسب لمنصب مدير الكرة فى المستقبل بالنادي الأهلي".



وأضاف: "عمرو السولية اللاعب الوحيد الذي لم يتعرض للخصم فى الأهلي هو شخص هادئ".



وأكمل: "صالح جمعة هو أكثر لاعب وقعت عليه غرامات مالية في النادي الأهلي ".

وواصل: "كنت أتوقع تألق مصطفى شوبير مع الأهلي".



وأردف: "كولر إذا استمر بنفس الشكل مع الأهلي سيصل إلى نفس إنجازات جوزيه".

واستطرد: "الأهلي يحتاج لمهاجم جديد وفاعلية أكبر بجانب وسام أبو علي ".

وشدد: "نهائي القرن أمام الزمالك، هو الأغلي فى مسيرتي مع النادي الأهلي".



وبالحديث عن أزمة نجم بيراميدز، قال: "أتمني مساندة رمضان صبحي فى الأزمة الحالية".

واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا: "أدعم خالد بيبو وأرى أنه يسير بشكل ممتاز وكل شخص له مدرسته وفلسفته، ويجب أن يسانده الجميع".