سيد عبدالحفيظ: مرحلة مدير الكرة انتهت.. واعتذر لخالد الغندور لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن علاقته بإدارة القلعة الحمراء، وموقفه من العودة إلى منصبه مرة أخرى بالنادي.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "مرحلة مدير الكرة بنسبة كبيرة انتهت بالنسبة لي والحياه مراحل".



وتابع:" مكنتش متوقع رحيلي عن منصبي بالنادي الأهلي، ولكن من الممكن أن هناك رأي سر أن سيد أخذ كل شئ داخل الأهلي، وأن الفترة المقبلة تتطلب وجوه جديدة وذلك تفكير طبيعي".



وأضاف: "علاقتي بأمير توفيق وحسام غالي جيدة للغاية حتى وإن لم يكن فيها الكثير من التواصل".



وأكمل: "عامر حسين عبقري، بسبب وضع جدول الدوري وسط تلاحم البطولات، لازم يبقي فى سنة استثنائية فاصلة فى شكل الدوري المصري".



وواصل: "أنا من رشحت تريزيجيه لجوزيه، وبعد أول تمرينة قال لي هيبقى لعيب كبير جدا".



واستطرد: "قدرات الحكم محمود البنا مفيش أحسن من كدة لكن مش موفق خالص والأنا عالية جدًا".



واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا: "ندمان بسبب التنمر على خالد الغندور، وأقدم اعتذار له".