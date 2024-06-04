نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم القيد وبن شرقي.. 5 ملفات شائكة على طاولة مجلس الزمالك (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل عدد من الأزمات التي لاحقت المجلس منذ انتخابه في أكتوبر 2023.

ملفات شائكة على طاولة مجلس الزمالك

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية أبرز الملفات المفتوحة على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة الحالية.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من الملفات الصعبة خلال الفترة الحالية تتمثل في توفير سيولة مالية كبيرة لحل أزمة القيد وتلبية احتياجات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

ويكشف مصدر مسؤول في الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أبرز الملفات المعروضة على طاولة مجلس الزمالك وأولوية المجلس في الفترة الحالية بشأن كل ملف.

ملف القيد

ويوضح المصدر أن الأولوية القصوى لدى مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا هي إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بو طيب بعدما حصل الأخير على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بحرمان النادي الأبيض من القيد لمدة ثلاثة فترات.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي الأبيض عن القيد لمدة ثلاثة فترات حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ "2.4 مليون يورو".

ويشير المصدر إلى أن عمرو أدهم يعمل على إقناع المغربي خالد بو طيب بالموافقة على جدولة مستحقاته المالية على ثلاثة أقساط.

وفي نفس السياق يعلق المصدر أن هناك صعوبة كبيرة في جمع مبلغ غرامة المغربي خالد بو طيب كدفعة واحدة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك.

تمديد عقد زيزو

يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي تعاقد نجم القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك أحد رجال الأعمال الزملكاوية اجتمع مع والد أحمد السيد زيزو خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الإدراة للمساهمة في عقد اللاعب الجديد.

ويآمل مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم ملف تمديد عقد زيزو مع الفريق في ظل حاجة الفريق للبناء على تواجده خلال الفترة المقبلة.

ويرحب أحمد السيد زيزو بخطوة تمديد عقده مع نادي الزمالك بشرط الحصول على التقدير المادي اللائق بما يقدمه اللاعب مع الفريق.

التعاقد مع أشرف بن شرقي

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بكافة مستجدات مفاوضات مسؤولي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي لاستعادة خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

ويضع مجلس إدارة نادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي كأحد أهم الأهداف في الفترة المقبلة في ظل قناعة المجلس بأهمية تواجد اللاعب في الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للوصول إلى حل بشأن المقابل المادي مع المغربي أشرف بن شرقي في ظل تمسك اللاعب بالحصول على 2 مليون دولار بالموسم الواحد وهو الرقم الذي يراه المجلس مبالغا فيه.

إعادة تقييم ملف ألعاب الصالات

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن المجلس يرى أن هناك خلل فيما يتعلق بملف ألعاب الصالات بعد تراجع نتائج الفرق المختلفة في الفترات الأخيرة.

ويضع مجلس إدارة نادي الزمالك أولوية قصوى لتدعيم صفوف فرق ألعاب الصالات خلال الفترة المقبلة لضمان عودة النادي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

تصور الفرع الجديد لنادي الزمالك

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة للإعلان عن التصور النهائي لمشروع الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

واقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من إنهاء كافة التصميمات والرسومات الجديدة الخاصة بالفرع الجديد تمهيدًا لتوقي العقود مع الشركة المنفذة والبدء الفعلي في التنفيذ.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد وعد أعضاء الجمعية العمومية لمدة تصل إلى 18 شهر لافتتاح الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر حيث تبدأ المدة من تاريخ بدء التنفيذ المرتقب.

ملفات شائكة تنتظر مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة وتحدي جديد لرفاق حسين لبيب فهل ينقل المجلس الأبيض في حل كافة الملفات على غرار ما حدث في يناير الماضي أم تنتظر الجماهير مزيدًا من الوقت لإعادة ترميم النادي ومعالجة أزماته؟