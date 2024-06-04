الرياضة

إبراهيم فايق يكشف كواليس جديدة بشأن أزمة أفشة وكولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس جديدة بشأن واقعة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وأزمته مع مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكانت هناك أنباء عن وجود غضب عارم داخل النادي الأهلي ضد محمد مجدي أفشة، بعد تصريحاته الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أنه تم استبعاد أفشة من التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، التي أقيمت أمس الإثنين، بقرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي أبدى استيائه من تصريحات اللاعب، وطلب بتوقيع عقوبة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توضيح مهم: افشه قالي إنه لم يتم توقيع عقوبة عليه.. ولم يتم ايقافه.. على جانب آخر علمت ان كولر مستاء من تصريحاته وهناك محاولات لإزالة سوء التفاهم".

وتابع: "بكره الامور هتتضح أكتر.. مفيش داعي للاستعجال لأن مفيش معلومة معلنة حتى الآن.".

جدير بالذكر أن أفشة أوضح في تصريحات مع إبراهيم فايق، أنه لم يتم إبلاغه بوجود أي عقوبة ضده، وأنه غاب عن التدريبات بسبب شعوره بآلام في الركبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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