نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من أفشة بعد أنباء إيقافه في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء إيقافه وتوقيع عقوبة ضده بعد تصريحاته الأخيرة.

وانتشرت أنباء عن وجود استياء وغضب شديد داخل النادي الأهلي بسبب التصريحات التي أدلى محمد مجدي أفشة تليفزيونيًا.

وأكدت التقارير أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عبر عن غضبه الشديد من تصريحات أفشة، وطلب من خالد بيبو مدير الكرة في النادي، توقيع عقوبة قاسية على اللاعب.

وذكرت أنه تم إبلاغ أفشة باستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق، حيث غادر القلعة الحمراء قبل انطلاق المران.

وأوضح أفشة في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر، أن ما تم تداوله عن توقيع عقوبة ضده أو تجميده من قبل الأهلي، غير صحيح.

وشدد أفشة على أنه لم يتم إبلاغه بأي قرار من النادي الأهلي، موضحًا أنه خاض التمرين أمس الإثنين في الجيم بسبب شعوره بآلام في الركبة.