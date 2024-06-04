الرياضة

أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود جنش حارس مرمى نادي مودرن سبورت، يرغب في العودة إلى الزمالك، مرة أخرى.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك رغبة أيضًا بين قادة فريق الزمالك، في عودة الحارس مرة أخرى، في الموسم الجديد حتى وإن لم يشارك بشكل أساسي".

وأضاف أمير هشام: "حتى هذه اللحظة الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الحارس أو ناقش الفكرة، من أجل عودته أو التفكير في الأمر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا