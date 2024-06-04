نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود جنش حارس مرمى نادي مودرن سبورت، يرغب في العودة إلى الزمالك، مرة أخرى.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك رغبة أيضًا بين قادة فريق الزمالك، في عودة الحارس مرة أخرى، في الموسم الجديد حتى وإن لم يشارك بشكل أساسي".

وأضاف أمير هشام: "حتى هذه اللحظة الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الحارس أو ناقش الفكرة، من أجل عودته أو التفكير في الأمر".