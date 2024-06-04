نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يختار حارس منتخب مصر الأساسي ضد بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان مدرب الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسو اختبار حقيقي للفراعنة وحسام حسن المدير الفني في الفترة المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل 6 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات حلمي طولان

وقال حلمي طولان خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن محمد الشناوي الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم.

وأضاف: الكرة المصرية تعاني من ندرة في مركز الظهير الأيسر وانضمام عمر كمال للمنتخب كان اضطراريًا.