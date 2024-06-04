نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدماطي: "بنسد ودانا" عن أي تصريحات خارجة من أي شخص محسوب على الزمالك.. وعلاقتنا لن تتأثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن علاقة ناديه مع نادي الزمالك، بعد الزيارة التاريخية الأخيرة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.



وقال الدماطي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الجديد في علاقة نادي الزمالك والأهلي هو موجود مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب".



وتابع: "السوشيال ميديا خلقت حالة من الاحتقان مع بعض التصرفات من بعض الأشخاص التي استغلت هذا الأمر لزيادة الاحتقان، زيارتنا للزمالك كانت محترمة، وفي حفل تأبين العامري فاروق تواجد حسين لبيب".



وشدد: "بنسد ودانا عن اي تصريحات تخرج من الأهلي أو الزمالك أو من أشخاص محسوبة على إدارة الزمالك أو الأهلي، هذا أمر طبيعي أن تكون هناك تصريحات خاصًة وأن البعض يتحب الخروج بتصريحات للحصول على "لايكات" من الجمهور الجمهور".



واختتم الدماطي حديثه قائلًا: "مهما كانت العلاقات جيدة بين الأهلي والزمالك أرى أن الأمر صعب اننا نبعت عرض لضم لاعب من الزمالك أو العكس، مش ده إلى هيبين علاقة الناديين حلو ولا وحش".