الرياضة

شبانة: اتحاد العاصمة يُغالي في طلباته المالية لبيع بلعيد إلى الأهلي.. وتعديل عقود مروان وعبدالقادر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري يريد الحصول على مليون دولار نظير بيع زين الدين بلعيد، وهو مبلغ كبير وفقا لوجهة نظر مسئولي النادي الأهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي يرى أن النادي الجزائري يغالي في طلباته المالية رغم وجود شرط جزائي في عقد بلعيد، وهناك احاديث حول توقف المفاوضات خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي استقر على تعديل عقود أحمد عبدالقادر ومروان عطية ماليًا، خلال الفترة المقبلة.. وسوف يتم تمديد عقد الثنائي للاحتفاظ بهما مستقبلا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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