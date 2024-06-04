نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: المسئولية مفتاح فوز مصر على بوركينا فاسو.. ولاعبي الأهلي والزمالك في حالة فنية جيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفتاح فوز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المسئولية هي أهم شيء، أرى أن هناك تركيز في صفوف اللاعبين، ربنا يكون في عون حسام حسن وإبراهيم حسن واللاعبين".



وتابع: "الأمر ليس فنيًا بقدر المسئولية، استدعاء اللاعبين للمنتخب هو شرف ما بعده شرف، ومسئولية كبيرة، فالانتماء الحقيقي للمنتخب".



واضاف: "منتخب بوركينا فاسو قدم مستوى رائع في بطولة كأس إفريقيا الماضية، ويضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى، ولكن أرى لاعبي المنتخب في حالة فنية ومعنوية كبيرة".



واختتم هشام حنفي تصريحاته قائلًا: "الأهلي والزمالك توجا بالبطولتين الإفريقية، ولاعبيهم في حالة فنية ومعنوية كبيرة، وأتمنى أن يكون هناك إعداد للمباراتين القادمتين، وأن تتواجد الجماهير بكثرة في المدرجات".