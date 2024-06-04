نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس المصري البورسعيدي: كنا نعلم مشاركة الفريق في الكونفدرالية.. ونستهدف ضم صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، على أن إدارة النادي كان لديهم علم بشكل جيد بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.



وقال الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كنا نعلم مشاركة النادي المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وكنت علي تواصل مع الاتحاد الافريقي كاف من أجل ذلك الأمر لأنه حقنا.



وتابع:" اعلان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن مشاركة المصري فى بطولة كأس الكونفدرالية أمر طبيعي بسبب اعتماد نتائج الدور الأول.



واختتم:" المصري يحتاج لصفقات جديدة وبالفعل نبحث فى الوقت الحالى عن ضم لاعبين جدد للظهور بشكل مميز فى بطولة الكونفدرالية والدوري المصري.