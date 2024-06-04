نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي على موعد مع حدث تاريخي يجلب المليارات سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بخطوة النادي الأهلي القادمة بإنشاء مدينة رياضية كاملة، بدءا من الاستاد ثم الجامعة والمستشفى والمركز التجاري والمتحف والفندق، مشيرًا إلى أنه مشروع سيجلب للنادي مليارات سنويًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "يجب أن تتعلم باقي الأندية من النادي الأهلي من أجل المحافظة على المنافسة، في ظل قيام القلعة الحمراء بالتطور سريعًا، ويجب أن يمتلك الزمالك خطة للتطور أيضا".

وأضاف: "الأهلي سيقوم بإذاعة لقطات لبدء الحفر وانطلاق اعمال الإنشاء في استاد النادي، ومشروع الاستاد سيكون تطور اقتصادي رهيب، وسيكون المسافة بعيدة بين الأهلي وباقي الأندية الشعبية، ولا بد أن يكون باقي الفرق الجماهيرية لديها أفكار اقتصادية سواء الزمالك أو الاتحاد السكندري أو باقي الفرق".

وواصل: "هل سيتم الاكتفاء من جانب الأندية بمشاهدة الأهلي فقط وهو يسير وحده، ويحقق الانجازات ويبني الاستاد، وباقي الفرق عاجزة عن تحقيق أي مكاسب مالية".