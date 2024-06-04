نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: جلسة بين الخطيب وكولر والسويسري يجدد طلب التعاقد مع كوناتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قبل سفر بيبو إلى فرنسا في رحلة علاجية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة ستشهد تجديد السويسري مارسيل كولر المدير، طلبه بالتعاقد مع البوركينابي محمد كوناتيه لاعب جروزني الروسي السابق، في الموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "كوناتيه كان هدف كولر منذ فترة، وأصبح الآن دون نادٍ عقب نهاية عقده، ولكن ما يعطل الأمور حتى الآن هو انتظار وكيله عرضًا أوروبيًا".