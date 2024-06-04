الرياضة

أمير هشام: كولر يملك عرضين من السعودية وآخر من الإمارات والمدرب مستقر حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، تلقى عرض ضخم بالفعل من الدوري الإماراتي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عرضين آخرين من الدوري السعودي، أحدهم نادي من جدة".

وأضاف أمير هشام: "كولر مستمر في الأهلي وهو سعيد بالتواجد مع الفريق ويريد الاستقرار، وهناك تفاهم بينه وبين إدارة النادي".

وتابع: "كولر جدد عقده مع الأهلي، ولكن هناك شرط في عقده مع الفريق، يمكنه الرحيل قبل بداية الموسم الجديد دون أي شروط جزائية وهو نفسه ما ينطبق على إدارة النادي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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