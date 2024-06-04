نجم الأهلي السابق يكشف تشكيل منتخب مصر المثالي أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال عمرو الحديدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب التفكير في مباراة بوركينا فاسو بإيجابية، الفوز بها سيمنحنا دفعة كبيرة، للجهاز الفني واللاعبين والجماهير".



وتابع: "محمد الشناوي لديه الخبرات، وكان قد ابتعد عن الملاعب بسبب الإصابة، وليس لوجهة نظر فنية، ومن حقه العودة لحراسة مرمى منتخب مصر".



وأضاف: "التشكيل المثالي لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو هو محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع".



وواصل: "أما في خط الوسط فيتواجد مروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد".



واختتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد المنتخب يحتاجه، هو يستطيع اللعب في الناحية الهجومية والدفاعية، ويقدم مستوى رائع مع الأهلي، كما أن هناك ثنائية رائعة بين عبد المنعم وربيعة".