محمد الدماطي: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات.. ونحرص على شكل وقيمة النادي

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أحمد جودة - القاهرة -



حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على التوجه بالشكر إلى الجيل الحالي من لاعبي القلعة الحمراء، على إنجازاتهم الإفريقية وخاصة أنهم تخطوا جيل مانويل جوزيه، سواء في الفوز بدوري الأبطال أو برونزية كأس العالم للأندية.



وقال محمد الدماطي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في تنظيم النهائيات والمناسبات الكبرى محليا وقاريًا ".



واختتم الدماطي حديثه قائلا: "الجميع كان حريص على عدم الاخلال بالنظام من أجل شكل وقيمة الأهلي ".