نجم الأهلي السابق: صلاح أيقونة الكرة المصرية.. وعمر كمال الأقرب للتواجد في تشكيل المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والفراعنة، هو أيقونة لكرة القدم المصرية.



وقال هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أرى أن عمر كمال عبد الواحد يجب أن ينضم لمعسكر منتخب مصر من البداية، أما بالنسبة لنبيل عماد دونجا فيوجد مكانه الكثير من اللاعبين".



وتابع: "أعتقد أن عمر كمال عبد الواحد سيكون له دورًا كبيرًا مع منتخب، ومتأكد أن حالته البدنية رائعة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "المفاضلة ستكون بين عمر كمال وأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو، ولكن أعتقد أن عمر كمال عبد الواحد هو الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي".



واختتم هشام حنفي تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح حاجة تانية، فهو أيقونة للكرة المصرية، نسعد عندما نراه، ولا يمكن انتقاده، يجب أن نفخر به، فهو يستطيع اللعب مع منتخب مصر حتى عندما يقرر الاعتزال".