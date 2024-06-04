نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدماطي: الأهلي أول نادي أرسل الدعم لأهلنا في فلسطين.. وتعاقدات الرعاية من قبل أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القضية الفلسطينية تربينا جميعا على أنها قضية قومية عربية، مؤكدا أنه لا توجد أي مزيدات على مطالبات المقاطعة.

وقال الدماطي في تصريحات تلفزيونية في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا توجد أي مزيدات على مطالبات المقاطعة".



وتابع: "أي تعاقدات لرعاية النادي هي مسئولية الشركة المتحدة وليس إدارة الأهلي".

وتابع: "تعاقدات رعاية النادي الأهلي جميعها حدثت قبل الهجوم على غزة".



واختتم الدماطي تصريحاته قائلًا: "لا توجد مزيدات على النادي الأهلي في دعم غزة، كنا أول نادي يرسل دعم لأهلنا في فلسطين".