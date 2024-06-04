نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر يهاجم لاعبي الدوري: مبيعرفوش يباصو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، أداء بعض لاعبي الدوري الممتاز في مصر بسبب الأخطاء الفنية التي يقع فيها هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية.



وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: في رأيي أن بعض لاعبي الدوري المصري ما بتعرفش تباصي وتلعب فى أندية كبيرة ولا يوجد أي تصحيح لهذه الأخطاء من جانب هؤلاء اللاعبين.

وتابع طلبة: تصريح حسام حسن بشأن عدم إفراز الدوري للاعب دولي "غير موفق" ويجب أن يعيد حسام حسن حساباته بشأن هذه التصريحات.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.