نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أبو قير للأسمدة: استعدينا للاتحاد السكندري بـ 3 مراحل.. ونبحث عن هذه المفاجأة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر محمد عطية المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على نظيره فريق الاتحاد السكندري، مؤكدًا على أنه يبحث عن أن يكون فريقه هو مفاجأة بطولة كأس مصر.



وقال محمد عطية في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز على الاتحاد السكندري مكسب كبير للغاية بالنسبة لنا، ففريق الاتحاد قدم نتائج جيدة في الدوري، ومدربه طارق العشري لديه صولات وجولات في بطولة كأس مصر".



وتابع: "حققنا 14 مباراة دون هزيمة، وهيئت اللاعبين لمباراتنا أمام الاتحاد السكندري، واستعدينا لتلك المواجهة بـ 3 مراحل، وخضنا العديد من المباريات الودية".



وأضاف: "كانت هناك حالة خاصة خلال فترة الاستعداد لبطولة كأس مصر، وهيئنا اللاعبين نفسيًا، وخضنا مباراة ودية في إستاد الإسكندرية، وقدمنا كل ما لدينا خلال تلك المواجهة".



وواصل: "أكدت للاعبين أنه يجب احترام فريق الاتحاد السكندري، ولكن دون أن نخشاه، وأهدي ذلك الفوز لصديقي محمد عبد الوهاب، نجم الأهلي السابق".



وأردف: "عادل يحيى، حارس مرمى فريقنا من الحراس المميزين في ركلات الترجيح، وساهم في خروجنا بشباك نظيفة في العديد من المواجهات، بالإضافة للحارس الآخر في الفريق".



واختتم محمد عطية تصريحاته قائلًا: "مواجهة بيراميدز أو النصر في ثمن نهائي كأس مصر، هي مواجهة صعبة، ونريد أن نكون مفاجأة الكأس، وأن نصل إلى مرحلة بعيدة".