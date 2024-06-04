نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة الأهلي: مشروع القرن هو الحدث الأهم لجماهير الأحمر.. وخماسية صن داونز صدمة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رفض محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الكشف أي تفاصيل تخص الاستاد الجديد لما أطلق عليه مسئولو القلعة الحمراء "مشروع القرن".



وقال الدماطي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:" مشروع القرن، كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء".



وتابع: " الملف ليس صغيرا، وسيتم الكشف كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء".



وأضاف:" الدورة الإنتخابية الثانية كانت أهدى من الأولى بعد التتويج ببطولتين في أقل من عام أمام الزمالك وكايزر تشيفز".



واختتم: "في الدورة الأولى واجهنا العديد من الصدمات والازمات أبرزها خسارة نهائي إفريقيا والخسارة بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقي ".