فاروق جعفر: ليس أمامنا إلا الفوز أمام بوركينا فاسو.. ولا يمكن الاعتماد على عمر كمال أساسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة منتخب مصر المرتقبة ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "مباراة بوركينا فاسو صعبة ولا بديل فيها إلا الفوز، والمنتخب قادر على الفوز فيها".

وتابع: "أعتقد أن مباراة بوركينا فاسو، تحتاج إلى الخبرة في مركز حراسة المرمى من جانبنا".

وأتم: "أرى أنه من الصعوبة أن يشارك عمر كمال أساسيا أمام بوركينا فاسو بسبب تأخر انضمامه لمعسكر المنتخب".