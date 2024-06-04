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أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية وذلك بعد العودة من راحة 4 أيام منحها على ماهر المدير الفني للفريق عقب انتهاء مباراة جمهورية شبين بكأس مصر.

المصري يستأنف تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.



ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.

