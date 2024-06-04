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أحمد جودة - القاهرة - ‬‬‬‬‬‬يحمل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب الأهداف الغزيرة على مستوى الأندية وأحد أفضل الهدافين في تصفيات بطولة أوروبا 2024، آمال منتخب بلاده غير المستقر الذي سيعتمد بشكل كبير على قوته الهجومية في ظهوره الأول في "يورو 2024" بعد طول انتظار.

بعد تألقه مع الهلال.. ميتروفيتش كلمة سر صربيا في اليورو

ويدخل ميتروفيتش البطولة برصيد 28 هدفًا بـ28 مباراة في دوري روشن السعودي، الذي يمنح اللاعبين رواتب عالية حيث لا يتفوق عليه سوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسيحتاج لتقديم نفس المستوى إذا أرادت صربيا أن تحظى بأي فرصة للوصول إلى أدوار خروج المغلوب.

وسيلعب منتخب "النسور" الذي سيشارك في أول بطولة أوروبية منذ أن أصبحت صربيا دولة مستقلة ضد منافسين أقوياء، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة مع سلوفينيا، والدنمارك بطلة 1992، وإنجلترا وصيفة عام 2020 وأحد المرشحين للفوز باللقب.

وأمام ميتروفيتش (29 عامًا) الكثير ليثبته في ألمانيا بعد أن أهدر ركلة ترجيح في مباراة فاصلة مع اسكتلندا، كلفت صربيا التي شاركت بانتظام في كأس العالم مكانا في بطولة أوروبا 2020، وهو الفشل الرابع على التوالي في التأهل.

وتفاقم الأمر في وقت صعب بالنسبة لميتروفيتش، الذي كان يواجه صعوبات في خوض المباريات وتسجيل الأهداف وهبط ناديه فولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز حينها.

ولكن بعد ذلك حدث تحول مذهل، حيث أعاد ميتروفيتش اكتشاف حاسته التهديفية في موسم 2021-2022، إذ سجل 43 هدفًا في 46 مباراة ليحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم في دوري الدرجة الثانية ويقود فولهام للصعود للدوري الممتاز.

وبعد عام من إهداره لركلة الترجيح، استعاد ميتروفيتش مكانته كبطل لبلاده عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 أمام البرتغال، ليرسل صربيا إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفي احتفالات حماسية صاخبة، حاصرت الجماهير ميتروفيتش الذي وجد نفسه في الأسفل بعد تكدس اللاعبين فوق بعضهم أثناء الاحتفال.

ووصف ميتروفيتش هذا الإنجاز قائلًا: "إنه وقت التعويض بعد ما حدث أمام اسكتلندا، عندما تعمل بجد، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تحصل على مكافأتك".

ويتمتع ميتروفيتش بشهية لا تتوقف عن التسجيل إذ سجل 57 هدفًا في 89 مباراة مع صربيًا كما أحرز 109 أهداف في 190 مباراة بقميص فولهام.

وأحرز 5 أهداف في 7 مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2024، أي ثلث إجمالي أهداف منتخب بلاده، مؤكدًا أنه بالفعل ماكينة لتسجيل الأهداف التي تحتاجها صربيا لترك بصمتها في ألمانيا.

وقال ميتروفيتش لموقع ذا أثلتيك الرياضي: "التسجيل بمثابة إدمان بالنسبة لي، أحب الشعور الذي يخلقه، والشغف لمواصلة التسجيل، إنه شعور لا يعرفه سوى الهداف".