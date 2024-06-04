عاجل.. لابورتا يكشف الأسرار المتعلقة بعملية رحيل تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم، بأن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء للحديث عن رحيل تشافي هيرنانديز.

لابورتا يكشف الأسرار المتعلقة بعملية رحيل تشافي

وقد أعلن نادي برشلونة رسميًا عن رحيل تشافي من منصبه كمدير فني، وتعيين هانز فليك كمدرب جديد للفريق الكتالوني.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعتزم خوان لابورتا كسر حاجز الصمت والحديث عن كواليس رحيل تشافي وتعيين هانز فليك في المؤتمر الصحفي المرتقب اليوم الثلاثاء.

ورغم إعلان تشافي عن اتفاقه مع النادي على البقاء حتى نهاية عقده في ختام الموسم المقبل، جاء رحيله عن برشلونة بشكل مفاجئ. وقد صرح تشافي بعد الاتفاق بأن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في منافسة ريال مدريد والأندية الكبرى في أوروبا.

وأثارت هذه التصريحات غضب لابورتا، مما أدى إلى اتخاذه قرارًا برحيل تشافي والتعاقد مع هانز فليك كمدرب جديد.