الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا : مبابي يحقق حلمه وبيلد تكشف تكتيك ناجلسمان لليور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا : مبابي يحقق حلمه وبيلد تكشف تكتيك ناجلسمان لليور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 04-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

 

  • ديوكوفيتش​ ينجو بأعجوبة
  • بداية لا نهاية له
  • دوغلتس لويز يقول نعم
  • اليوفي يترك انطباعا" جيدا"
  • باريلا​ سأوقع ايضا"
  • مبابي​ من ذهب
  • المنافسة الوطنية في ​المنتخب الايطالي​

كورييري ديلو سبورت

 

  • اليوفي يبدأ بالتفكير بالتعاقدات
  • اليغري وايكان الوصول إلى اتفاق
  • بالادينو إلى فيورنتينا وايطاليانو إلى بولونيا وكونتي إلى نابولي
  • ايطاليا والرقم 10
  • مبابي مدريدس رسميا" وبإيرادات تجاوزت المليار
  • ديوكوفيتش وحش

ماركا

 

  • مبابي مدريدي حتى 2029 " ما حلمت به "
  • ماركيز إلى دوكاتي ومارتين إلى ابريليا
  • موراتا " لا يمكن ان اكون فخرا" عندما ارتدي هذا القميص"
  • ​غريزمان​ " لن يذهب إلى المباريات "
  • الكاراز وتسيباس صراع كبير للوصول إلى ربع النهائي

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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