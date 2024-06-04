نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا : مبابي يحقق حلمه وبيلد تكشف تكتيك ناجلسمان لليور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 04-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- ديوكوفيتش ينجو بأعجوبة
- بداية لا نهاية له
- دوغلتس لويز يقول نعم
- اليوفي يترك انطباعا" جيدا"
- باريلا سأوقع ايضا"
- مبابي من ذهب
- المنافسة الوطنية في المنتخب الايطالي
كورييري ديلو سبورت
- اليوفي يبدأ بالتفكير بالتعاقدات
- اليغري وايكان الوصول إلى اتفاق
- بالادينو إلى فيورنتينا وايطاليانو إلى بولونيا وكونتي إلى نابولي
- ايطاليا والرقم 10
- مبابي مدريدس رسميا" وبإيرادات تجاوزت المليار
- ديوكوفيتش وحش
ماركا
- مبابي مدريدي حتى 2029 " ما حلمت به "
- ماركيز إلى دوكاتي ومارتين إلى ابريليا
- موراتا " لا يمكن ان اكون فخرا" عندما ارتدي هذا القميص"
- غريزمان " لن يذهب إلى المباريات "
- الكاراز وتسيباس صراع كبير للوصول إلى ربع النهائي