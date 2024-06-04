نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا : مبابي يحقق حلمه وبيلد تكشف تكتيك ناجلسمان لليور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 04-06-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- لاجازيتا ديلو سبورت ديوكوفيتش​ ينجو بأعجوبة

بداية لا نهاية له

دوغلتس لويز يقول نعم

اليوفي يترك انطباعا" جيدا"

باريلا​ سأوقع ايضا"

مبابي​ من ذهب

المنافسة الوطنية في ​المنتخب الايطالي​ كورييري ديلو سبورت اليوفي يبدأ بالتفكير بالتعاقدات

اليغري وايكان الوصول إلى اتفاق

بالادينو إلى فيورنتينا وايطاليانو إلى بولونيا وكونتي إلى نابولي

ايطاليا والرقم 10

مبابي مدريدس رسميا" وبإيرادات تجاوزت المليار

ديوكوفيتش وحش ماركا مبابي مدريدي حتى 2029 " ما حلمت به "

ماركيز إلى دوكاتي ومارتين إلى ابريليا

موراتا " لا يمكن ان اكون فخرا" عندما ارتدي هذا القميص"

​غريزمان​ " لن يذهب إلى المباريات "

الكاراز وتسيباس صراع كبير للوصول إلى ربع النهائي