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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم، عن وجود أزمة حقيقية بين الجهاز الفني للنادي الأهلي ومحمد مجدي أفشة نجم الفريق بسبب تصريحاته الأخيرة.

شوبير يكشف سبب منع أفشة من المشاركة في تدريبات الأهلي

وأكد شوبير على أنه تم منع أفشة من المشاركة في تدريبات القلعة الحمراء مساء أمس بسبب أزمة تصريحاته.

وأوضح السبب أنه هناك قواعد صارمة وضعها كولر المدير الفني للفريق من ضمنها أن الخروج عن النص، وهو ما قد يطيح باللاعب من مكانته داخل الفريق.

وتابع، أفشة هو من جاهد من أجل الظهور إعلاميًا، وتصريحاته الأخيرة قوبلت بغضب شديد داخل النادي الأهلي.

ومن ثم من المتوقع أن يعتذر اللاعب، وستوقع إدارة النادي الأهلي عقوبة مالية على اللاعب، لكي يعود إلى المران.

