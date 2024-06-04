نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفاوض مهاجم الأهلي لضمه هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وأحمد أمين أوفا لاعب إنبي، دخلا دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك تمهيدا للتعاقد مع أحدهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة، في حال رفع إيقاف القيد.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: مجلس الإدارة استقر على استمرار سيف الدين الجزيري في الموسم المقبل، مع فتح الباب أمام رحيل ناصر منسي وسامسون إكينيولا.

وواصل: بجانب ذلك تم تصعيد أيمن أمير عبد العزيز أحد مواهب قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأوضح، أن الأولوية لدى مجلس الإدارة والجهاز الفني التعاقد مع أحمد ياسر ريان بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسم الجاري.