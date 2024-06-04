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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، موقف الأهلي من بيع محمد مجدي أفشة نجم الفريق بعد أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأكد شوبير أن سبب حالة الغضب الكبيرة داخل الجهاز الفني من تصريحات أفشة الأخيرة، بسبب رؤية كولر أنه كان هناك تلميحات لزملاؤه بالفريق.

شوبير يكشف موقف الأهلي من بيع أفشة بعد أزمة تصريحاته

وهي الحالة التي لا يرغب كولر لرؤيتها مرة أخرى داخل صفوف الفريق، لذلك سيعاني اللاعب خلال الفترة المقبلة لإستعادة مكانته بالتشكيل الأساسي، بسبب تصريحاته الغير موفقة.

وأتم، اللاعب لن يتعرض للبيع بسبب أزمة تصريحاته الأخيرة، مؤكدا أنه سيعاني خلال الفترة المقبلة لإستعادة مكانته عند الجهاز الفني.