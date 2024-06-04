نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من كولر وعقوبة تاريخية.. هل يعرض الأهلي أفشة للبيع ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب ما بدر منه خلال الساعات الماضية.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أثار أفشة أزمتين كبيرتين خلال اليومين الماضيين، فقد ظهر في أحد البرامج مساء أمس الأول الأحد، وكشف أسرار وكواليس تحدث في غرفة ملابس الأهلي، ثم رفض خوض تدريبات في "الجيم" أمس وغادر النادي دون الإلتزام بتعليمات مارسيل كولر.

وأشار محمد الليثى: كولر أستاء للغاية من تصريحات أفشة التلفزيونية فقرر منع اللاعب من المشاركة في المران الجماعي أمس، وطلب من اللاعب خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم عقابًا له على تصريحات الأخيرة.

وتابع: أفشة لم يلتزم بتعليمات كولر وقرر مُغادرة النادي دون خوض تدريبات في الجيم ليطلب المدير الفني من مدير الكرة تغريم اللاعب، وحسب مصدر في الأهلي، فأن غرامة أفشة بلغت مليون جنيه بسبب الأزمتين الأخيرتين.

وأكمل محمد الليثى: تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في ملف أفشة خاصة وأن كولر مُستاء للغاية من تصريحات أفشة ورد فعله أمس ورفض المدير الفني فكرة العفو عن اللاعب وقرر تجميده لفترة غير قليلة قادمة.

