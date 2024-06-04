نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك يضحي من أجل حسم صفقة الماتادور لصالح برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد أكد لخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني أنه مستعد لاقناع جوشوا كيميتش بالانتقال إلى البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فليك أخبر ديكو ولابورتا بأنه مستعد لفعل كل ما بوسعه من أجل إقناع كيميتش بالقدوم إلى برشلونة.

‏وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كيميتش بالفعل رفض عرض برشلونة الأول لأنه لا يفي بمطالبه.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن راتب جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ يبلغ 19،5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن برشلونة يجهز لعرض جديدة، لكن لا يوجد عجلة، النادي يريد أولًا العودة لقاعدة 1/1 وترتيب الأوضاع قبل تقديم العرض الجديد.