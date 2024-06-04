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أحمد جودة - القاهرة - بعد الإعلان عن توقيع كيليان مبابي لريال مدريد، انهالت رسائل الترحيب من زملاؤه الجدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في رسائل تحدثوا فيها عن التطلع للفوز بدوري الأبطال الأوروبي للمرة الـ16، بعد التتويج بالفعل بالكأس الخامسة عشر منذ أيام قليلة.

الـ16.. رسائل تهنئة من لاعبي الريال إلى مبابي بعد انضمامه للملكي

وكتب البرازيلي إيدير ميليتاو: "مرحبًا يا مبابي، دعنا نسعى للفوز بالكأس الـ16".

من جانبه، رحب الحارس البليجيكي تيبو كورتوا بالمهاجم الذي طال انتظاره في "بيته الجديد" برسالة كتبها باللغة الفرنسية، بينما رد رودريغو على الإعلان الرسمي لضم مبابي برموز تعبيرية "لوجه به قلوب في عينيه" مع عبارة "مرحبًا بك أيها المدهش".

بدوره، عقب الأوروغواني فيدي فالفيردي على انضمام صاحب الـ25 عامًا برمز "قنبلة"، فيما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور أيقونة الساعة، قبل وبعد الإعلان، وعقب التوقيع نشر صورة مع جوني كالافات، أحد المسؤولين عن تشكيل الفريق الحالي.

وكانت رسالة الترحيب الخاصة بإبراهيم دياز لزميله الجديد هي: "مرحبًا بك في أفضل نادٍ في العالم"، بينما شارك إدواردو كامافينغا صورة مع مواطنه مبابي خلال مباراة مع المنتخب الفرنسي.

كما تفاعل أيضًا مع نبأ ضم مبابي عدد من لاعبي ريال مدريد السابقين مثل حارس "الملكي" السابق إيكر كاسياس، الذي قال "لا أعرف ما إذا فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت أم فزنا به اليوم بالتعاقد مع مبابي".

وأضاف: "مرحبًا بك في أفضل نادٍ في العالم يا مبابي! لم يفت الأوان أبدًا.. معك يبدأ الطريق إلى اللقب الـ16".

وتحدث البرازيلي مارسيلو عن نفس الفكرة أيضًا، مبرزًا أن "الـ16 على الطريق.. يا مدريدي".

وانتقل مبابي، الذي كان قد استهل مشواره في موناكو حتى موسم 2017-2018 إلى ريال مدريد بعد أن قضى 7 مواسم في باريس سان جيرمان ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم، ولكن ينقصه فقط التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي كان قد حل فيه وصيفًا مع (بي إس جي)، بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده وكذلك الدوري والكأس وكأس الأبطال المحليين في فرنسا.

وجاء الإعلان الرسمي عقب يوم من انتهاء الاحتفالات بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه.

وبالإعلان رسميًا عن الصفقة ينفذ ريال مدريد رغبة مبابي الذي أراد الإعلان عنها قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ومن المتوقع أن يكون تقديم اللاعب الفرنسي بعد انتهاء اليورو، لهذا سيتأجل حتى يوليو (تموز)، أي بعد انتهاء عقد اللاعب رسميًا مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو (حزيران) 2024.