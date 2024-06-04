ردا على مبابي.. برشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني استقر على التعاقد مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد أعلن عن تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أبلغ بيئة نيكو ويليامز أنه الجناح الذي اختاره لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي.

‏وأضاف:"شرط نيكو الجزائي مع أتلتيك بيلباو 50 مليون يورو لكن برشلونة يُفكر بدفع بملغ أكبر من ذلك بشرط دفعه عن طريق الأقساط".