نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد في الموسم المقبل بعد التعاقد مع مبابي.. هجوم لا يرحم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز عن التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كيليان مبابي لمدة خمس مواسم.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي:" توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع كيليان مبابي الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة. يصل نجم عالمي إلى بطل أوروبا وهو يبلغ من العمر 25 عاما ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي للنسخة السادسة على التوالي(27 هدف)".

وأضاف:" يتم تعزيز فريقنا بمهاجم مذهل وهو قائد المنتخب الفرنسي الذي أصبح معه بطل العالم في عام 2018 ودوري الأمم في عام 2021 حيث سجل هدف الفوز وفي مونديال قطر 2022 فاز مبابي بالحذاء الذهبي وأصبح الهداف التاريخي في نهائي كأس العالم ".

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن تشكيل ريال مدريد في الموسم القادم بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

تشكيل ريال مدريد بعد ضم مبابي

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - روديجر - آلابا "ميليتاو" - كارفخال

خط الوسط: فالفيردي - كامافينجا "تشواميني" - بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو