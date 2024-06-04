نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب مصر بشأن انضمام نجم الأهلي للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، ان الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن شعر بالإرتياح عقب ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق الأهلى بسبب خبرة اللاعب الكبيرة اللعب فى مركز الجناح الأيسر عقب إصابة تعرض أحمد فتوح للإصابة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم الخميس 6 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات ضياء السيد

وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية: محمد الننى يتعرض لظلم إعلامى داخل مصر وأتمنى إنضمامه لفريق الأهلى حيث مفيد للفريق الأحمر.

وأشار: محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر يتعامل بذكاء كبير وسبق ليا الحديث أنه لا يوجد خلفات معه مع اى شخص.