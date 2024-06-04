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أحمد جودة - القاهرة - فجر نور الدين أمرابط، شقيق لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط، مفاجأة بشأن كواليس استبعاد البرازيلي كاسيميرو من قائمة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مفاجأة مدوية حول استبعاد كاسيميرو من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وبدأ أمرابط المباراة في التشكيل الأساسي ضد مانشستر سيتي، بينما غاب كاسيميرو عن القائمة وجلس في مدرجات ملعب ويمبلي.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، قال شقيق سفيان الأكبر: "كاسيميرو لم يكن مصابا في نهائي كأس الاتحاد".

وأردف لاعب واتفورد والنصر السعودي السابق: "كاسيميرو علم بخروجه من التشكيل الأساسي، ففضل أن يستبعد من القائمة وجلس في المدرجات. لقد كان جاهزا للعب".

وتعرض الدولي البرازيلي لانتقادات شديدة في الشهر الأخير من الموسم، لا سيما منذ تحوله للعب كقلب دفاع، في ظل الغيابات وكثرة الإصابات في الخط الخلفي.

يذكر أن يونايتد استطاع الفوز على مان سيتي (2-1)، وظفر بكأس الاتحاد في ختام الموسم.