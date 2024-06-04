مبابي يختار رقم قميصه مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - لن يكون أمام الفرنسي كيليان مبابي خيارات كثيرة لينتقي من بينها فيما يتعلق برقم قميصه ابتداءً من الموسم المقبل مع ناديه الجديد ريال مدريد، إذا ينتظره القميص رقم "9" كونه بلا صاحب.

في حين أن القميص رقم "7" يرتديه فينيسيوس، أما رقم "10" فمحجوز للوكا مودريتش لموسم آخر على الأقل. وارتدى مبابي القميص رقم "7" في صفوف باريس سان جيرمان، وكان رقم "10" من نصيبه أيضًا ولكن في المنتخب الفرنسي.

وفي الأسابيع الأخيرة بدت احتمالية ارتدائه القميص رقم "10" مطروحة، لكن مودريتش وضع حدًا لهذا التصور الأحد، حينما قال في كلمته في ختام الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 في تاريخ "الملكي" على ملعب سانتياغو برنابيو: "أراكم الموسم المقبل"، مؤكدًا بذلك تمديد تعاقده مع "الميرينغي" موسمًا آخر.

ومن ثم سيكون على المهاجم الفرنسي الانتظار لمدة عام إذا أراد ارتداء رقم "10". وفي ظل افتقار الأرقام "9" و"16" و"15" - التي يتركها فيدي فالفيردي ليرتدي قميص "8" الذي كان للمعتزل توني كروس - لملاك في الفريق الحالي، يبدو شبه محسوم أنه يختار مبابي "رقم 9".

إنه الرقم الذي تركه كريم بنزيما بلا صاحب في الصيف الماضي ولم يختاره أحد، ولا حتى خوسيلو ماتو الذي آثر االقميص "14".

والرقم "9" ليس غريبًا على مبابي تمامًا، لكنه لم يعتد عليه. فقد ارتداه مرة واحدة فحسب، تحديدا في الأول من فبراير 2017 في المباراة التي لعبها فريقه آنذاك، موناكو، أمام إف سي شامبلي واز في كأس فرنسا.

ولم يرتد المهاجم الفرنسي هذا القميص سوى في تلك المباراة، التي سجل فيها هدفا، لأنه في هذه البطولة كان بوسعه تغيير رقمه المعتاد، وكان حينذاك "29".

تاريخ أرقام قمصان مبابي

علاوة على القميصين "9" و"29" اللذين سطع بهما نجمه واشتهر عالميًا في موسم 2016-2017، ارتدى مبابي ستة أرقام أخرى على ظهره، هي "10" و"11" و"13" و"25" و"33" و"39".

فعندما حط الرحال في باريس سان جيرمان، احتفظ بالقميص "29" في العام الأول، وهو رقم مخصص للاعبي الرديف والناشئين في "الليغا" الإسبانية، حيث لا يمكن للاعبي الفريق الأول اختيار أرقام تتجاوز "25".

وفي عامه الثاني بفريق العاصمة الفرنسية حصل مبابي على القميص رقم "7".

وفي الفئات الأدنى بالمنتخب الفرنسي ارتدى الرقمين "13" و"11"، بينما مع فريق "الديوك" الأول ارتدى الرقمين "20" و"12" في موسم 2016-2017 قبل أن يصبح في الموسم التالي مالكا للقميص "10".

وكل المؤشرات تفيد بأنه رقمه التالي سيكون "9"، وسيتم طباعته هو واسمه على قميص ريال مدريد ليظهر به المهاجم في تقديمه، المتوقع أن يكون عقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، البطولة المقرر أن تنطلق في 14 من يوينو الجاري وتستمر حتى 14 من يوليو (تموز).

