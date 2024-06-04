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أحمد جودة - القاهرة - اختير جوزيبي ماروتا ليكون الرئيس الجديد لنادي إنتر ميلان، بعد قرار صندوق "Oaktree" الأمريكي، المالك الجديد للمؤسسة منذ 18 مايو (أيار) الماضي، والذي عين أيضًا 6 أشخاص آخرين في مجلس الإدارة.

جوزيبي ماروتا رئيسًا جديدًا لإنتر ميلان

وأوضح النادي الإيطالي في بيان أنه سيتم تأكيد تشكيل مجلس الإدارة الجديد من قبل جمعية المساهمين التي ستعقد في ميلانو بعد ظهر اليوم.

وعقب الإعلان عن تعينه، قال ماروتا: "أود أن أشكر شركة Oaktree على ثقتها حين منحتني هذه الفرصة للعمل معهم ومع مجلس الإدارة"، مشيرًا إلى أن هذا التعيين هو "اعتراف بالعمل الرائع الذي قام به العديد من الأشخاص الذين قادوا النادي طوال السنوات الـ3 الماضية".

كما أشار: "إلى أنه فخورًا بكونه جزءًا من إنتر ميلان وأكد التزامه تجاه النادي".

من جانبه، أكد صندوق " Oaktree": "أن ماروتا، في منصب الرئيس، سيقدم الخبرة والشغف والتفاني الذي اكتسبه خلال مسيرة رائعة في عالم كرة القدم".