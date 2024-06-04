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أحمد جودة - القاهرة - حذر عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، مدرب الفريق الجديد، فينسنت كومباني، من أنه يتعين عليه أن يقاتل من أجل حصد الألقاب مع النادي منذ البداية.

رومينيجه يوجه تحذير عاجل لكومباني

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، بعد اجتماع للمديرين في مدينة بيليفيلد الألمانية: "أتمنى لكومباني كل النجاح لأنه إذا لم تفز بلقب مع بايرن ميونخ لمدة عام، فسوف يكون الأمر صعبًا وزائدًا عن الحد لأننا عانينا من الخروج دون أي بطولة بالفعل هذا العام".

وكان رومينيغه متحفظًا إلى حد ما عند الحديث عن المدرب البلجيكي (38 عامًا) والذي لم يلتق به بعد.



وصرح رومينيغه: "بأن عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، ماكس إيبرل، أبدى قناعته بهذا الرجل الشاب نسبيًا الذي لا يمتلك خبرة كبيرة".

أضاف رومينيغيه: "أعتقد أن لديه الفلسفة الصحيحة. سألت غوسيب غوارديولا، الذي كان يلعب كومباني تحت قيادته حينما كان لاعبًا لفترة طويلة، وقال إنه مقتنع بأنه مدرب مثير للاهتمام".

وتابع: "لا ينبغي أن ننسى أن بايرن ميونخ يلعب كرة قدم هجومية ويسعى دائمًا لفرض سيطرته على مجريات المباريات، إنه يمثل هذه الفلسفة".

وقرر بايرن الانفصال عن مديره الفني السابق توماس توخيل في فبراير (شباط) الماضي، وظل فترة طويلة يبحث عن مدرب جديد يخلفه في منصبه، لا سيما بعدما قرر المرشحون المفضلون تشابي ألونسو ويوليان ناغلسمان ورالف رانغنيك البقاء في مناصبهم الحالية مع باير ليفركوزن الألماني، ومنتخبي ألمانيا والنمسا على الترتيب.

وفكر مسؤولو النادي في التراجع عن قرار الاستغناء عن توخيل والإبقاء عليه، غير أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.

وتولى كومباني تدريب فريق بيرنلي الإنجليزي مؤخرًا، لكنه هبط بالفريق لدوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.