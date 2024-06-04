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أحمد جودة - القاهرة - لن يستمر البرتغالي سيرجيو كونسيساو في منصبه كمدرب لفريق بورتو في الموسم المقبل، وهو المنصب الذي شغله خلال الـ7 سنوات الأخيرة.

كونسيساو يرحل عن بورتو بعد 7 سنوات

وأكد النادي البرتغالي في بيان أرسله للجنة سوق الأوراق المالية البرتغالية: "أن فترة كونسيساو كمدرب لفريق "التنانين" ستنتهي بنهاية عقده آخر الشهر الحاليّ".

وكان كونسيساو (الفائز بـ3 بطولات للدوري البرتغالي مع بورتو) قد جدّد تعاقده مع الفريق في 25 من أبريل (نيسان) الماضي لمدة 4 مواسم من قبل الرئيس السابق للنادي، جورجي نونو بينتو دا كوستا.

ومع ذلك، وبعد يومين فقط في السابع والعشرين من أبريل (نيسان) خسر بينتو دا كوستا الانتخابات الرئاسية للنادي، والتي فاز فيها اللاعب الأسبق أندريه فيلاس بواش.

وأوضح نادي بورتو في بيانه أن كونسيساو اختار إنهاء تعاقده "من جانب واحد".

من جانبه، أكد المدرب البرتغالي في بيان آخر: "أنه يرحل عن الفريق بشعور إتمام واجبه"، وذلك بعد تحقيق 11 بطولة مع "التنانين".

ونجح كونسيساو (49 عامًا) منذ توليه المنصب في عام 2017 في الفوز بـ3 بطولات للدوري البرتغالي و4 ألقاب لكأس البرتغال و3 لكأس السوبر البرتغالي وبطولة كأس الدوري البرتغالي.