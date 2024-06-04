نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.... أزمة طاحنة في ريال مدريد بطلها مبابي وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام وموقف الأهلي من بيع أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

أزمة طاحنة في ريال مدريد بطلها مبابي

انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد يثير تحديات كبيرة في خط الهجوم، حيث يزداد التنافس بين النجوم على مكانهم في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يبحث عن حلًا سحريًا يجمع بين مهارات هذه النجوم ويضمن التوازن المثالي في الفريق.

مبابي ينضم إلى فريق يضم بالفعل لاعبين بارزين مثل فينيسيوس جونيور وبيلينغهام، اللذين يمتلكون سجلًا حافلًا في دوري أبطال أوروبا. على الرغم من حداثة انضمامه، يتوقع منه المساهمة بقوة في أداء الفريق.

رودريغو أيضًا يثبت أهميته داخل الفريق، ورغم الشكوك التي أثارها حول مستقبله، أكد تفانيه والتزامه بالبقاء في ريال مدريد. يعتبر رودريغو أحد العناصر الرئيسية في خط الهجوم، وتألقه في العديد من المباريات يجعله لاعبًا لا غنى عنه.

كارلو أنشيلوتي، المدرب الذي يتمتع بخبرة واسعة، يعيش تحديًا جديدًا في تجديد أسلوب اللعب لتناسب قدرات اللاعبين الجدد. بالفعل، نجح في تحقيق ذلك من قبل عندما جاء ببيلينغهام وقاده للتألق في الملاعب.

رودريغو وبيلينغهام يظهران بأرقام قياسية في خط الهجوم، وينضم مبابي لهما ليكون التنافس على مكان في التشكيلة الأساسية أكثر شراسة. هذا المنافسة الداخلية ستجعل الفريق أقوى وأكثر جاذبية، وستكون لعبة الفريق في المواسم المقبلة محط أنظار الجميع.

برشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني استقر على التعاقد مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد أعلن عن تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أبلغ بيئة نيكو ويليامز أنه الجناح الذي اختاره لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي.

موقف الأهلي من بيع أفشة

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب ما بدر منه خلال الساعات الماضية.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أثار أفشة أزمتين كبيرتين خلال اليومين الماضيين، فقد ظهر في أحد البرامج مساء أمس الأول الأحد، وكشف أسرار وكواليس تحدث في غرفة ملابس الأهلي، ثم رفض خوض تدريبات في "الجيم" أمس وغادر النادي دون الإلتزام بتعليمات مارسيل كولر.

وأشار محمد الليثى: كولر أستاء للغاية من تصريحات أفشة التلفزيونية فقرر منع اللاعب من المشاركة في المران الجماعي أمس، وطلب من اللاعب خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم عقابًا له على تصريحات الأخيرة.

وتابع: أفشة لم يلتزم بتعليمات كولر وقرر مُغادرة النادي دون خوض تدريبات في الجيم ليطلب المدير الفني من مدير الكرة تغريم اللاعب، وحسب مصدر في الأهلي، فأن غرامة أفشة بلغت مليون جنيه بسبب الأزمتين الأخيرتين.