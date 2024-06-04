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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط كيفن شتوجر في صفقة انتقال حر، قادما من فريق بوخوم، منافسه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

بوروسيا مونشنجلادباخ يتعاقد مع كيفن شتوجر لاعب بوخوم

وقع شتوجر على عقد مع مونشنجلادباخ حتى يونيو 2027.

وقال رولاند فيركوس، مدير الإدارة للشؤون الرياضية في مونشنجلادباخ "كيفن لاعب مخضرم بالدوري الألماني وأصبح قائدا حقيقيا في الأندية التي دافع عن ألوانها في الفترة الأخيرة. دائما ما يشكل خطورة في خط الهجوم من خلال تمريراته الذكية المبدعة وكراته الثابتة وعرضياته المتقنة، كما يجيد تسجيل الأهداف".

ساعد شتوجر مؤخرا فريقه السابق بوخوم على البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني بعد أن تمكن من تعويض خسارته صفر / 3 أمام فورتونا دوسلدورف ذهابا في ملحق الصعود والهبوط بالمسابقة.

وصرح شتوجر "أتطلع للتعرف على الفريق والجهاز الفني شخصيًا. أريد أن أقدم كل ما لدي. إنني متحمس للغاية للعب وأريد التأكد من أننا سنحقق النجاح معا".