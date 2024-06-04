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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي محمد شبانة بالخطوات الكبيرة التي يقطعها النادي الأهلي في كل المجالات وهو ما يجعله دائما صاحب السبق فيما كل هو جديد بالرياضة المصرية.

شبانة ينصح الأندية الجماهيرية: "الاهتمام بالتسويق مثل الأهلى يجب أن يكون على رأس الاولويات أو "مش هتحصلوه"

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن الحفل الذي سيقيمه الأهلي اليوم لتدشين ستاده الجديد ما هو إلا بداية لبناء مدينة رياضية متكاملة".

وتابع "يستحق وصف مشروع القرن تشمل بخلاف الاستاد فندقا وجامعة ومولات والعديد من المشاريع الأخرى التي ستجلب للنادي ملايين الجنيهات سنويا وهو ما سيوسع فجوة المداخيل المالية بينه وبين بقية الأندية.



ودعا شبانة بقية الأندية وعلى رأسها الزمالك والأندية الشعبية بأن تحذو حذو النادي الأهلي لمجاراته والاستفاده من تجربته حتى لا تكون الفروقات كبيرة.

