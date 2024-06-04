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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقف مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب فريق اتحاد العاصمة، بسبب طلب اللاعب والنادي برفع قيمة الصفقة.

واضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالأهلي كانت قد توصلت لاتفاق مع النادي لضم اللاعب مقابل ٧٥٠ الف دولار وعدم استخدام الشرط الجزائي البالغ ٦٠٠ الف دولار احتراما للنادي الجزائري إلا أن فوجئ بطلب اتحاد العاصمة رفع قيمة الصفقة إلى مليون دولار.

شبانة: "طلبات جديدة" سبب توقف صفقة انتقال بلعيد للأهلي

واكمل شبانه بأن اللاعب نفسه طلب رفع قيمة قده إلى ٧٠٠ الف دولار في الموسم بالرغم من الاتفاق معه على الحصول على ٥٠٠ الف دولار.

واتم شبانة باه وصول بعض العروض الأخرى للاعب هو ما جعله هو وناديه طلب زيادة المقابل المادي وهو ما رفضه الأهلي للتتجمد الصفقة مؤقتا.

