نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض سعودي لضم نجم يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أحد الأندية السعودية عن رغبتها في التعاقد مع أحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض سعودي لضم نجم فويتشيك تشيزني

ووفقًا لتقرير منشور في صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن نادٍ من الدوري السعودي الممتاز قدم عرضًا جذابًا لضم الحارس البولندي، فويتشيك تشيزني.

تشيزني لازال مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس حتى صيف عام 2025، ولكن هناك احتمالات لرحيله عن النادي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل تشيزني غير محسوم بعد، حيث يتردد بين البقاء في يوفنتوس كبديل أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

وتلقى الحارس البولندي عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي لمدة موسمين مقابل 30 مليون يورو.

وتؤكد الصحيفة أن تشيزني البالغ من العمر 34 عامًا يدرس حاليًا كافة الخيارات المتاحة أمامه.

تشيزني انضم إلى يوفنتوس قادمًا من آرسنال في عام 2017، وشارك في 35 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، حيث تلقت شباكه 30 هدفًا واستطاع الحفاظ على نظافته في 15 مباراة.