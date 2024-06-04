الرياضة

شبانة: الأهلى يقرر تمديد عقد هذا الثنائي ونقلهما للفئة الأولى

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلى يقرر تمديد عقد هذا الثنائي ونقلهما للفئة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي ، قد استقرت على تمديد عقود الثنائي أحمد عبدالقادر ومروان عطيه، خلال الفترة المقبلة.

شبانة: الأهلى يقرر تمديد عقد هذا الثنائي ونقلهما للفئة الأولى


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: " إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، استقرت على تمديد عقود الثنائي  عبدالقادروعطيه، مع تعديل عقودهم بعد الاداء الجيد الذي يقدموه مؤخرا".


واختتم: " الثنائي الذي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل سيتم رفعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ليصل راتب كل لاعب إلى 12 مليون جنيه في الموسم".
 

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا