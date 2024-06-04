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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، قد استقرت على تمديد عقود الثنائي أحمد عبدالقادر ومروان عطيه، خلال الفترة المقبلة.

شبانة: الأهلى يقرر تمديد عقد هذا الثنائي ونقلهما للفئة الأولى



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: " إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، استقرت على تمديد عقود الثنائي عبدالقادروعطيه، مع تعديل عقودهم بعد الاداء الجيد الذي يقدموه مؤخرا".



واختتم: " الثنائي الذي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل سيتم رفعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ليصل راتب كل لاعب إلى 12 مليون جنيه في الموسم".

